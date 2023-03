Rusi sa môžu pokúsiť o ďalšiu protiofenzívu vo Vuhledare, ale predpokladá sa, že významné zisky nedosiahnu

10.3.2023 (SITA.sk) - Rusko sa môže pokúsiť spustiť ďalšiu protiofenzívu vo Vuhledare v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ale pre problémy s vojenským personálom a dodávkami munície pravdepodobne nedosiahne významné zisky.V najnovšej aktualizácii to naznačujú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Táto analýza odzrkadľuje to, čo v národnej televízii vo štvrtok povedal hovorca ukrajinskej armády Oleksij Dmytraškivskyj.„O ofenzíve nemôže byť ani reči, pretože nepriateľ utrpel značné straty. Posledný týždeň so svojimi najlepšími jednotkami agresívne zaútočili na pozície pri Vuhledare, Marjinke a Avdijivke. Teraz je však zrejmé, že morálka a psychický stav ruskej armády sa drasticky zhoršili,“ povedal.