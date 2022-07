Rusi sa pokúsili opäť zasiahnuť Hadí ostrov, ich bomby sa však zrútili do mora

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Dve lietadlá ruskej armády sa v stredu snažili zasiahnuť strategický ukrajinský ostrov v Čiernom mori, ale neboli úspešné, keďže ich bomby dopadli do mora. Uviedlo to južné operačné veliteľstvo ukrajinskej armády.„Pár vojenských lietadiel Su-27 sa snažil bombardovať Hadí ostrov, bomby spadli do mora neďaleko ostrova," dodal poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko . Informuje o tom britský web The Guardian.