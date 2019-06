Rusi sa Putinovi sťažovali najmä na problémy v sociálnej oblasti

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok prisľúbil zvýšenie výdavkov na sociálne programy ako súčasť modernizačných snáh vlády. Priznal tiež, že Rusko zasiahol pokles cien energií a medzinárodné sankcie, ale dodal, že ekonomika sa zviecha.Putin sa tak vyjadril počas tradičnej výročnej videokonferencie, ktorá sa začala na poludnie miestneho času a v priamom prenose ju vysielalo niekoľko televíznych kanálov, rozhlasových staníc a sociálnych sietí.Tento rok v otázkach dominovali sťažnosti na nízke mzdy, zničené cesty a školy, preplnené nemocnice, zlú dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vidieckych oblastiach, čo podľa Putina súvisí aj s nedostatkom bytov pre záujemcov o prácu a iné sociálne otázky. Vyjadril sa aj k otázke podpory rodín vrátane tých s jednými či dvoma deťmi, a to v podobe nedávneho zvýšenia prídavku na deti. Pripomenul už prijaté opatrenia v rámci podpory pôrodnosti, pričom vyhlásil, žeNa otázku, kedy budú mať radoví zamestnanci mzdy porovnateľné so štátnymi úradníkmi, Putin povedal, že by si skôr želal, aby sa úroveň príjmov zamestnancov zvýšila na úroveň ministrov, a nie aby ministerské platy klesli.Vysvetlil, že zníženie platov štátnych úradníkov by sa odrazilo na kvalite ich práce a viedlo aj k nedostatku pracovných kádrov. Súhlasil však, že rozdiel v mzdách by nemal byť "kolosálny" a nemal by sa zväčšovať rozdiel medzi príjmovými skupinami.Súhlasil tiež s jedným z telefonujúcich, že štát by mal podporovať malých a stredných podnikateľov a farmárov.Vyjadril sa aj k pálčivému problému, ktorým je v Rusku skladovanie, spracovanie a recyklácia odpadov.Zdôraznil, že jadro problému spočíva v tom, že recyklácii a spracovaniu odpadov v Rusku roky nebola venovaná dostatočná pozornosť a skládky sa vytvárali - a neriešili - od čias Sovietskeho zväzu. Poznamenal, žea vyrába veľa odpadu.Prezident zdôraznil, že problém odpaduNiekoľko otázok sa týkalo aj zahraničnej politiky - perspektívy urovnania konfliktu na východe Ukrajiny a rokovaní v minskom formáte, ako aj sankcií, ktoré uvalili na Rusko západné štáty po anektovaní Krymského polostrova.Podľa PutinaNa otázku, či sa Rusko so všetkými štátmi pomerí a aký to bude mať vplyv na ekonomiku, Putin lakonicky odpovedal: "Pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine, Putin ubezpečil, že vedenie krajiny sa zaoberá otázkou výmeny zajatcov. Podľa jeho slov sa diskutuje aj o možnostiach prepustenia ukrajinských námorníkov, ktorí boli zadržaní vlani na jeseň počas incidentu v Kerčskom prielive. Tento problém by sa mal riešiť komplexne, poznamenal prezident.Vyjadril sa aj k sporu medzi americkou vládou a čínskou spoločnosťou Huawei, ktorého podstatou podľa neho je "Venoval sa aj kritike vládnej strany Jednotné Rusko, ktorú pýtajúci sa občan označil za "".Putin vyhlásil, že nebude označovať za bandu tých ľudí, ktorí boli pri moci v 90. rokoch. Priznal však, že práve v tom čase, pre vojenský konflikt v Čečensku sa takmer rozpadol "aj štát" a. Podľa Putinovho názoru svoj podiel na tom majú "Dodal, že momentálne sa stav vecí v štáte zlepšuje.Sledovanou témou týkajúcou sa Ruska je aj problémv Prímorskom kraji, kde miestni podnikavci lovili a držali veľryby v malých nádržiach s cieľom predať ich neskôr do zábavných parkov v Číne. Putin v tejto súvislosti uviedol, že ruská vláda zmení legislatívu a zakáže lov veľrýb na podobné účely.Ako informovala agentúra AP, zhodou okolností práve dnes z "vypustili prvé dve veľryby. Podľa agentúry RIA Novosti zvyšné veľryby budú vypúšťať postupne a za asistencie cvičiteľov, na ktorých boli zvyknuté.Ako poznamenala AP, pre občanov z celej krajiny je priama linka s Putinom ojedinelou príležitosťou, aby sa ich sťažnosti dostali na "Možnosť klásť otázky mali občania od 9. júna a mohli v tom pokračovať ešte aj počas štvrtkového priameho prenosu. Do začiatku priameho prenosu prišli otázky od viac ako 1,5 milióna ľudí.Priama linka s prezidentom sa konala v čase, keď v Rusku pokračujú občianske protesty vyvolané rôznymi udalosťami a problémami: od nespokojnosti s poklesom kúpyschopnosti cez nedávne zadržanie novinára Ivana Golunova na základe pochybného obvinenia z pokusu o predaj drog až po nakladanie s komunálnym odpadom. Koná sa aj v čase, keď Putin v prieskumoch verejnej mienky zaznamenal prudký pokles popularity - stále však jeho pôsobenie vo funkcii podporujú dve tretiny opýtaných. Popularitu Putinovi znížili najmä zmeny v ruskom dôchodkovom systéme.