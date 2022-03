Rusi sa pýšili silnou armádou, teraz na Ukrajinu posielajú žoldnierov a bojovníkov zo Sýrie

Krehkosť ruskej armády

Hrôzostrašná povesť

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko sa podľa Spojeného kráľovstva čoraz viac spolieha na žoldnierov, aby zaň bojovali na Ukrajine, čo je znakom ťažkých strát jeho síl.Západní predstavitelia tvrdia, že Rusko poslalo na východ Ukrajiny až tisíc členov polovojenskej skupiny Vagnerovcov, pričom sa snaží naverbovať bojovníkov zo Sýrie.Britský vicepremiér Dominic Raab sa pre Sky News vyjadril, že je to „znepokojujúce znamenie, ale pravdepodobne to ukazuje, ako závislí sa stali od iných bojovníkov pre slabosť a krehkosť profesionálnych síl“.„Zistilo sa, že ruská vojnová mašinéria, ktorá mala dosť hrôzostrašnú povesť, sa zadŕha a potkýna, aspoň v počiatočných fázach tejto kampane,“ vyjadril sa Raab.Britské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že niektoré ruské jednotky sa po ťažkých stratách stiahli z Ukrajiny späť do Ruska a Bieloruska.