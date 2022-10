Rusi sa snažia zmeniť Chersonskú oblasť na krajinu nikoho, kradnú zdravotnícku techniku a obmedzujú ľuďom prístup k zdravotnej starostlivosti

29.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské ozbrojené sily v okupovanej ukrajinskej Chersonskej oblasti sa zapájajú do masových krádeží zdravotníckej techniky a sanitiek v snahe urobiť región neobývateľným. Povedal to v piatok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „Okupanti sa rozhodli uzavrieť zdravotnícke zariadenia v mestách, berú zdravotnícke vybavenie, sanitky, všetko. Robia nátlak na lekárov, ktorí tam stále zostávajú ... aby prešli na územie Ruska," povedal Zelenskyj. „Rusko sa snaží zmeniť Chersonskú oblasť na krajinu nikoho," dodal ukrajinský prezident vo večernom videopríhovore. Informuje o tom web The Guardian.