Rusi sa zameriavajú na Donbas, ale posilňujú aj obranu v Záporožskej oblasti

13.2.2023 (SITA.sk) - Pre ruských okupantov zostáva napriek zameraniu sa na Donbas na východe Ukrajiny dôležité i udržiavanie obranného postavenia v Záporožskej oblasti. V najnovšej aktualizácii to tvrdí britské ministerstvo obrany.„Rusko pravdepodobne ďalej posilnilo obranu v centrálnej časti Záporožskej oblasti, najmä v blízkosti mesta Tarasivka. Napriek súčasnému operačnému zameraniu na centrálny Donbas, Rusko zostáva znepokojené strážením území svojej predĺženej frontovej línie," uvádzajú Briti.Podľa britského ministerstva obrany by prípadný veľký ukrajinský prielom v Záporožskej oblasti vážne spochybnil obranyschopnosť ruského pozemného koridoru spájajúceho ruskú Rostovskú oblasť s okupovaným polostrovom Krym. Ukrajinský úspech v Luhanskej oblasti by navyše ešte viac podkopal cieľ Ruska „oslobodiť“ Donbas.