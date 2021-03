Rusi si na olympiáde v Tokiu a Pekingu nevypočujú hymnu, Športový arbitrážny súd neschválil ich prianie

Náhrada za hymnu nie je známa

Štartujú s rôznymi označeniami

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne neschválil prianie ruskej strany, aby úspechy športovcov z tejto krajiny na OH v Tokiu a ZOH v Pekingu sprevádzala sovietska vojnová pieseň Kaťuša z obdobia 2. svetovej vojny. Na základe rozhodnutia CAS namiesto ruskej hymny nemôže byť použitá žiadna pieseň v spojitosti s Ruskom.Smerom k olympiádam Rus zatiaľ neponúkli inú alternatívu. Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) odobrila na svoje svetové šampionáty úryvok z hudobnej tvorby svetoznámeho skladateľa 19. storočia Piotra Iľjiča Čajkovského.Ruskí športovci počas najbližších dvoch rokov nebudú pod piatimi kruhmi štartovať pod názvom svojej krajiny, ale pod hlavičkou národného olympijského výboru. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) aj Svetová antidopingová agentúra (WADA) už skôr schválili, že športovci z Ruska budú štartovať pod skratkou ROC, teda Russian Olympic Committee (v preklade Ruský olympijský výbor).Namiesto ruskej vlajky bude použité bude logo Ruského olympijského výboru. Definitívna náhrada za ruskú hymnu ešte nie je známa, no isté je, že to nebude Kaťuša. V hre je teda olympijská hymna.Štartovať pod názvom krajiny, pod vlajkou a národnou hymnou nemôžu ruskí športovci kvôli trestu dlhoročnému a systematickému štátom krytému aj organizovanému dopingu. Na základe trestu na oblečení ani na inom vybavení nesmie byť odkaz na názvom krajiny. Na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu štartovali Rusi po označením Olympijskí športovci z Ruska.Na vrcholných podujatiach v rôznych športových odvetviach štartujú Rusi s rôznymi označeniami. V zimných športoch sú to názvy a skratky národných zväzov v daných športoch, Svetová atletika (WA) však štart Rusom na umožní len pod hlavičkou "Oprávnený neutrálny športovec" (ANA).