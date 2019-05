Rusi si pred MS chvália podmienky, Vorobjov: SR je hokejová krajina

Hokejisti Ruska, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Pred ôsmimi rokmi na hokejových MS v Bratislave zostali bez medaily, na tohtoročnom svetovom šampionáte neberú nič iné ako zlato. Ruskí hokejisti si pred MS veria, do pozície horúceho favorita na titul ich pasuje nabitá súpiska plná jagavých hviezd z NHL na čele s Alexandrom Ovečkinom, Nikitom Kučerovom, Jevgenijom Malkinom či kapitánom Iľjom Kovaľčukom.vyslovil sa tréner Iľja Vorobjov po prvom tréningu v Bratislave:Zborná síce pod hlavičkou OŠR triumfovala na ZOH 2018 v Pjongčangu, ale na MS čaká na zlato od Minska 2014. Vlani v Dánsku dokonca zostala bez medaily, keď vo štvrťfinále vypadla s Kanadou. Ďalšie podobné zaváhanie už Rusi nepripustia. Vedenie tímu urobilo všetko, aby zborná tento rok zaútočila na najvyššie priečky. Zodpovedá tomu aj hviezdna skladba mužstva.povedal Vorobjov. Ten má náročnú úlohu, potrebuje nájsť pre svoje esá také miesta v zostave, aby sa medzi nimi vybudovala správna chémia:Vorobjov musel vo štvrtok povedať zbohom Bogdanovi Kiselevičovi, zadák Winnipegu uvoľnil miesto v kádri iným obrancom z NHL Vladislavovi Gavrikovovi (Columbus) a Nikitovi Zadorovovi (Colorado). Ten sa pripojí k mužstvu v piatok.prezradil tréner.Rusi na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu obsadili šatňu Slovana, v ktorej našli dostatočný komfort. Kabínu zahalili do národných farieb, olemovali ju svojimi symbolmi a sloganmi, aby sa v nej hráči cítili ako doma.povedal Vorobjov pre TASR. Podmienky v hoteli i na štadióne si veľmi pochvaľujú aj hráči.vyjadril sa obranca Nikita Zajcev. Ten vo štvrtok so svojimi spoluhráčmi navštívili bratislavský Slavín, kde položili kvety a vence k pamätníku vojakov Červenej armády, ktorí v druhej svetovej vojne padli pri oslobodzovaní Bratislavy."Červená mašina", ako prezývajú ruský tím, vstúpi do bojov v B-skupine piatkovým duelom s Nórmi. Niektoré ruské médiá o zápase napísali, že to bude pre Vorobjovových zverencov lepší tréning.reagoval Zajcev.uviedol zadák Toronta Maple Leafs. Podobne sa o prvom súperovi vyjadril aj tréner Vorobjov: