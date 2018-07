Rusi šokovali a postúpili do štvrťfinále

Úspešný zákrok ruského brankára Igora Akinfejeva (v strede) v zápase osemfinále MS 2018 Španielsko - Rusko v Moskve 1. júla 2018. Foto: TASR/AP Úspešný zákrok ruského brankára Igora Akinfejeva (v strede) v zápase osemfinále MS 2018 Španielsko - Rusko v Moskve 1. júla 2018. Foto: TASR/AP

Osemfinále:



Španielsko - Rusko 1:2 po predĺžení a jedenástkovom rozstrele (1:1, 1:1), 3:4 rozstrel z 11 m



Góly: 11. Ignaševič (vlastný) - 41. Dziuba (z 11 m), ŽK: Pique - Kutepov, Zobnin. Rozhodcovia: Kuipers - van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), 78.011 divákov.



Rozstrel: Iniesta 1:0, Smolov 1:1, Pique 2:1, Ignaševič 2:2, Koke nedal, Golovin 2:3, Ramos 3:3, Čeryšev 3:4, Aspas nedal



Španielsko: De Gea - Nacho (70. Carvajal), Pique, Ramos, Alba - Koke, Busquets - Silva (67. Iniesta), Isco, Asensio (104. Rodrigo) - Costa (80. Aspas)



Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Kudrjašov, Žirkov (46. Granat) - Samedov (61. Čeryšev), Zobnin, Kuzjajev (97. Jerochin) - Dziuba (65. Smolov), Golovin

Moskva 1. júla (TASR) - Ruskí futbalisti sa stali tretím štvrťfinalistom 21. MS v Rusku. V úvodnom nedeľňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Španielskom až po rozstrele z 11 m, v ktorom uspeli 4:3. Duel sa skončil v riadnom hracom čase aj po predĺžení 1:1. Domáci hráči nastúpia vo štvrťfinále v sobotu 7. júla v Soči (20.00 SELČ) proti úspešnejšiemu z druhého nedeľňajšieho osemfinále Chorvátsko - Dánsko.Už v 11. minúte si strelil vlastný gól obranca Sergej Ignaševič, v 41. minúte vyrovnal z penalty Arťom Dziuba. Góly už nepadli ani v predĺžení a v rozstrele zaváhali Španieli Koke a Iago Aspas.Domáci reprezentanti nastúpia vo štvrťfinále v sobotu 7. júla v Soči (20.00 SELČ) proti úspešnejšiemu z druhého nedeľňajšieho osemfinále Chorvátsko - Dánsko.Rusi začali s piatimi obrancami opatrne, Španieli bez Iniestu v základe hneď začali obliehať šestnástku súpera. V 11. minúte po faule Žirkova na Nacha zahrával Asensio priamy kop z pravej strany. Stopér Ignaševič si nevšímal loptu, ale držal Ramosa, s ktorým spadol na zem a pätou si dal vlastný gól. Rusi sa stále nevedeli vymaniť z obrannej ulity, bránili v kompaktnom bloku a veľa zaujímavého sa nedialo.Od 25. minúty však zvýšili aktivitu a dovtedy na lopte úplne dominantným Španielom začali robiť väčšie problémy. "Zborná" mohla vyrovnať v 37. minúte, keď Dziuba sklepol hlavou na Golovina, jeho technická strela zvnútra šestnástky však minula ľavú žrď De Geovej bránky.V 40. minúte sa z ničoho nič pískala penalta pre domácich. Vysoký Dziuba po centri vo výskoku hlavou trafil ruku Piqueho a sám pokutový kop chladnokrvne premenil. V závere prvého dejstva sa ešte dostal do zakončenia dovtedy neviditeľný španielsky útočník Costa, ale netrafil bránu.Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie opäť Španieli, v 49. minúte stehnom zakončil Alba, Akinfejev nemal problém jeho pokus zlikvidovať. "La Furia Roja" postupne pridávala plyn, Rusi sa sústredili na protiútoky. Snaha Isca s Costom v 58. minúte sa neujala, ruský obranný blok stále bez ujmy odolával. Bol to stereotypný pohľad, Španieli sa nevedeli prekombinovať cez domáce hradby, chýbal im moment prekvapenia.Až v 85. minúte sa mohlo rozhodnúť, striedajúci Iniesta výborne vypálil k pravej tyči, Akinfejev jeho projektil vyrazil a neujala sa ani dorážka ďalšieho striedajúceho hráča Aspasa. Súboj smeroval do prvého predĺženia na turnaji, v nadstavenom čase to nezmenil ani nepresný pokus Smolova.Hneď v úvode prvého predĺženia sa Aspas dostal do šestnástky, hľadal Carvajala, ale Rusi odvrátili. V predĺžení sa tréner Ruska Čerčesov stal prvým v histórii, ktorý na MS v predĺžení využil štvrté striedanie, keď Kuzjajeva v 97. minúte vystriedal Jerochin. V 100. minúte zmenu skóre nepriniesla ani ľavačka Asensia, resp. v 105. minúte hlavička Piqueho.Medzitým využil štvrté striedanie aj Hierro, Asensia nahradil Rodrigo. Hráčom už zjavne dochádzali fyzické sily, v 109. minúte ale striedajúci Rodrigo dravo vnikol do šestnástky, jeho strelu z uhla Akinfejev vyrazil a dorážku Carvajala domáca obrana zablokovala. Prišlo tak na prvý rozstrel z 11 m na šampionáte, v ktorom mali pevnejšie nervy Rusi a vyhrali ho 4:3.