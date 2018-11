Rusi sprístupnia moskovské laboratórium pre zástupcov WADA

NIlustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Baku 15. novembra (TASR) - Rusko povolilo zástupcom Svetovej antidopingovej organizácie (WADA) prístup do hlavného moskovského laboratória. Vo štvrtok to oznámil prezident WADA Craig Reedie.citovala Reddieho agentúra AFP.Pokiaľ by Rusi neposkytli záznamy do konca roka 2018, mali by na základe nových pravidiel WADA omnoho ťažšiu cestu k organizovaniu významných medzinárodných podujatí. Prístup do laboratória je kľúčová podmienka, aby mohli ruskí atléti znovu reprezentovať pod štátnou vlajkou. Momentálne môžu súťažiť iba ako neutrálni športovci.