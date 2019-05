Rusi stále bez prehry, poradili si aj s Českom

Na snímke sa Sergej Andronov (RUS) raduje po strelení gólu v zápase základnej B-skupiny Rusko - Česko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 13. mája 2019. Foto: TASR Na snímke sa Sergej Andronov (RUS) raduje po strelení gólu v zápase základnej B-skupiny Rusko - Česko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 13. mája 2019. Foto: TASR

B-skupina (Bratislava):



Rusko - Česko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 14. Andronov (Chafizullin, Nesterov), 33. Gusev (Kučerov), 60. Zajcev. Rozhodovali: Iverson (Kan.), STANO (SR) - Sormunen (Fín.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 9085 divákov.



Rusko: Vasilevskij - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Barabanov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Telegin, Andronov, Kovaľčuk



Česko: Bartošák - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, Sklenička, Musil – Voráček, Simon, Frolík – Vrána, Chytil, Palát – Řepík, Kovář, Kubalík – H. Zohorna, T. Zohorna, Jaškin.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Ruskí hokejisti uspeli aj v treťom vystúpení na 83. MS, keď v pondelkovom šlágri bratislavskej B-skupiny zdolali Česko 3:0. Zborná podala voči rešpektovanému rivalovi zodpovedný výkon a na góly využila individuálne a kombinačné zručnosti svojich hráčov. Jeden z dvoch hlavných rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Stano.Rusi odohrajú štvrtý zápas základnej fázy v stredu o 20:15 s Talianmi, Česi nastúpia po dvojdňovej pauze vo štvrtok tiež vo večernom termíne proti Lotyšsku.Úvod zápasu v elektrizujúcej atmosfére patril Rusom, ktorí si vypracovali dve solídne šance. Česi sa k slovu v ofenzívnej zóne dostali až po prvom kole striedaní, ale zato Vránovo zakončenie bolo dovtedy najnebezpečnejšie.Celkovo však prvá tretina priniesla málo závarových situácií, určiť ďalší scenár zápasu mohla po desiatich minútach dvakrát Chytilova formácia, ale udrelo na opačnej strane. Obranca Nesterov zatiahol puk do pásma a do zriedkavo rozvrátenej českej štruktúry nabil Andronovovi, ktorý parádne zavesil.V druhej časti sa Čechom nepodarilo dostať vývoj zápasu do ich rytmu, Rusi hrali veľmi zodpovedne, súpera brali s rešpektom a nikam sa neponáhľali. Vždy však využili situácie na občasný tlak a tiež na kontry. Jednu z nich na 2:0 v 33. minúte po technickom manévri Kučerova využil Gusev. Odpoveďou mohla byť ojedinelá veľká šanca Kovářa, to však bolo zo strany trochu neisto pôsobiacich českých hokejistov po dvoch tretinách všetko.Po druhej prestávke sa predsa len dostali viac do tempa, vytvárali si tlak a blízko ku gólom boli v 43. a v 46. minúte. Vrána a T. Zohorna však trafili len žŕdku. Tri minúty pred klaksónom sa to isté prihodilo aj Kovaľčukovi a výsledok tak spečatil Zajcev do prázdnej bránky pri power play súpera.