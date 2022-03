Rusi sú spolumajiteľmi siedmich hotelov a jedného lyžiarskeho strediska na Slovensku, na sankčných zoznamoch nie sú

Rusov môžu vylúčiť z tendrov

Deripaska kúpil vilu pod Slavínom

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Občania Ruskej federácie sú vo vlastníckej štruktúre siedmich hotelov a jedného lyžiarskeho areálu na Slovensku.Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko ich identifikovala na základe vlastnej databázy spomedzi takmer tisícky zariadení cestovného ruchu. Majiteľov týchto prevádzok pritom nenašla na európskom ani americkom sankčnom zozname.„Rusi sú spolumajiteľmi veľkých bratislavských hotelov Park Inn by Radisson Danube a Double Tree by Hilton, ale aj štvorhiezdičkového hotela Družba v Demänovskej doline, či Hotela Lesná a Hotela Forton vo Vysokých Tatrách. Okrem toho stoja za tatranským hotelom Greenwood a malým rodinným hotelom Margit v Trenčianskych Tepliciach, a tiež za lyžiarskym strediskom v Čiernom Balogu,“ informovala na sociálnej sieti mimovládka.Údaje o vlastníkoch najväčších zariadení cestovného ruchu mapuje jej portál KtoVlastni.sk.Vláda a parlament schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má umožniť vylúčiť z tendrov firmy s majiteľmi z krajín predstavujúcich pre Slovensko bezpečnostné riziko.V Čechách sa podľa organizácie diskutuje, či neodrezať ruské firmy od akýchkoľvek peňazí z verejného rozpočtu.„Tie u nás tečú i do cestovného ruchu. Napríklad Park Inn by Radisson Danube Hotel, ktorý vlastní exminister hospodárstva Ľudovít Černák spolu s ruským podnikateľom Jevgenijom Žulanovom, získal z koronadotačných programov ministerstva práce a dopravy už vyše 1,1 milióna eur. Z toho 150-tisíc len pred dvomi týždňami,“ uviedla Transparency s tým, že ide o hotel známy tiež kauzou kontroverznej rekonštrukcie fasády.„Nehnuteľnosti u nás zrejme vlastnia aj Rusi zo sankčných zoznamov. Médiá už dávnejšie informovali, že jeden z najbohatších Rusov a Putinov človek, Oleg Deripaska, kúpil za 5 miliónov eur lukratívnu vilu pod Slavínom priamo v centre Bratislavy. Vilu oficiálne vlastní firma Slavreality, ktorej šéfuje Deripaskov človek Stanislav Karabut,“ priblížila mimovládka.Ako dodala, ten figuroval vysoko vo firme Basic Element nachádzajúcej sa na americkom sankčnom zozname, na ktorom je aj samotný Deripaska