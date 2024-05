Rusi tlačia severozápadne od Avdijivky, ale ich konečný cieľ je zatiaľ nejasný, hlási Inštitút pre štúdium vojny

5.5.2024 (SITA.sk) - Ruské jednotky využili taktickú výhodu severozápadne od Avdijivky, kde pokračujú v tlaku, no konečný cieľ okupantov na tejto časti frontu zostáva nejasný. V najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Analytici tvrdia, že ruské sily sa pravdepodobne snažia využiť obmedzené časové „okno“ pred príchodom západnej vojenskej pomoci zintenzívnením útočných operácií a tiež to, že ruské sily môžu v blízkej budúcnosti podniknúť ďalšie taktické kroky v tomto smere.Odborníci tiež dodávajú, že ruské jednotky zrejme využili taktickú situáciu severozápadne od Avdijivky, ale ich konečný cieľ na tejto časti frontu zostáva nejasný.Okupanti sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodli využiť oblasť, kde s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti získajú taktickú výhodu, nie je však jasné, či budú pokračovať v tlačení na sever smerom k Torecku, alebo sa vrátia k predchádzajúcemu zameraniu na Pokrovsk na severozápade.„Ruské jednotky už rozmiestnili divízne sily na frontovú líniu severozápadne od Avdijivky a údajne pokračujú v rozmiestňovaní ďalších síl v oblasti,“ uvádza sa v správe ISW.