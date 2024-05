Rusi údajne zničili desať ukrajinských rakiet ATACMS smerujúcich na Krym, dodané boli Spojenými štátmi

Boli zničené nad Čiernym morom

Zrušil cestu do Španielska

15.5.2024 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana zostrelila v stredu skoro ráno desať ukrajinských rakiet dodaných z USA, ktoré smerovali na polostrov Krym.Balistické rakety dlhého doletu ATACMS boli zničené nad Čiernym morom, uviedlo ministerstvo. USA zahrnuli armádny taktický raketový systém, známy ako ATACMS, do marcového balíka vojenskej pomoci.K ukrajinskému útoku došlo v čase, keď sa ruskí vojaci snažia postúpiť v ofenzíve v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, ktorá sa začala minulý týždeň, znamenala najvýznamnejší cezhraničný vpád od začiatku rozsiahlej invázie a prinútila takmer 8-tisíc miestnych ľudí opustiť svoje domovy.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vo svojom nočnom videopríhovore uviedol, že armáda vyslala posily do Charkovskej a Doneckej oblasti.„Je príliš skoro robiť závery, ale situácia je pod kontrolou,“ povedal. Napriek tomu Zelenskyj podľa španielskej vlády zrušil plánovanú cestu do Španielska koncom tohto týždňa. Neuviedol žiadny dôvod na zrušenie.Tempo postupu Ruska v pohraničnej Charkovskej oblasti, kde koncom minulého týždňa spustilo ofenzívu a dosiahlo výrazný pokrok, sa spomalilo, uviedol Inštitút pre štúdium vojny v utorok neskoro večer.