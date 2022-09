Rusi utekajúci pred mobilizáciou nedostanú Lotyšské víza, tvrdí tamojší minister zahraničia

21.9.2022 (Webnoviny.sk) -, ktorí sa vyhýbajú mobilizácii. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to uviedol lotyšský minister zahraničia Edgars Rinkevičs s tým, že jeho krajina tiež nebude meniť hraničné obmedzenia pre ruských občanov s vízami do schengenského priestoru, ktoré sú v platnosti od 19. septembra.v Rusku plánuje Lotyšsko konzultovať spoločné kroky so spojencami a partnermi, uviedol tiež Rinkevičs. „Je potrebné diskutovať o ďalšej podpore pre Ukrajinu a o prípadných dodatočných bezpečnostných opatreniach v regióne,“ skonštatoval. Šéf lotyšskej diplomacie tiež vyzval, na odolanie ruskému vydieraniu a skonštatoval, žeRuský prezident v stredu ránoa obvinil Západ z „jadrového vydierania“.