Rusi útočili raketami na západnú časť Ukrajiny, pokračovalo aj ostreľovanie naprieč celým územím

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Zo západnej Ukrajiny hlásia nové ruské raketové útoky. Šéf vojenskej samosprávy vo Ľvivskej oblasti Maksym Kozyckyj informoval, že Rusi zasiahli jedno z tamojších vojenských zariadení.„Je to opakovaný úder na toto zariadenie. Bol zničený vojenský majetok, nie sú obete... Tri rakety, dva zásahy. Jednu raketu zostrelili naše vzdušné obranné sily,“ cituje Kozyckého spravodajský portál CNN.Výbuchy hlásili aj obyvatelia Ternopiľskej oblasti, a to konkrétne v mestách Čortkiv a Ternopiľ. Nie je jasné, či to bolo v dôsledku rakiet alebo protivzdušnej obrany. O príčine sa nikto oficiálne nevyjadril.Tento týždeň sa ocitli pod ruskými útokmi civilné ciele naprieč Ukrajinou, pričom údery pokračovali aj vo štvrtok. V Kyjivskej oblasti hlásia útok „samovražedným“ dronom a v juhoukrajinskom Mykolajive zas Rusi ostreľovali obytné budovy.