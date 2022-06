Rusi útokom na mariupoľské divadlo spáchali vojnový zločin, napriek upozorneniu „deti“ ho zrovnali so zemou

Rusi zbombardovali civilný kryt

Bombardovanie bolo cielené

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské sily spáchali „jasný vojnový zločin“, keď v marci zaútočili na divadlo v ukrajinskom Mariupoli a zabili pritom desiatky ľudí.Takýto záver prinieslo rozsiahle vyšetrovanie medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) , ktorá o tom informovala prostredníctvom svojho webu.Tím AI vypočul množstvo ľudí, ktorí prežili ruský útok, a zhromaždil dôkazy v digitálnej podobe. Dospel k záveru, že ho takmer určite vykonali ruské stíhačky, ktoré na divadlo zhodili dve 500-kilogramové bomby. Tie dopadli blízko seba a vybuchli súčasne.Mariupoľ sa stal symbolom devastácie spôsobenej ruskými silami a odporu Ukrajiny. Pri útoku na divadlo zo 16. marca zahynulo podľa vyšetrovania agentúry AP približne 600 ľudí, no mnohí preživší uvádzajú ešte vyšší počet mŕtvych.Aj viacerí zahraniční pozorovatelia uviedli, že útok na divadlo bol cielený, čo by znamenalo, že to bol vojnový zločin. Pred budovou bolo navyše v ruštine napísané slovo „deti“.Rusi tvrdili, že divadlo zbombardovali ukrajinské sily a slúžilo ako ukrajinská vojenská základňa. Nikto zo svedkov však nevidel ukrajinských vojakov operujúcich vo vnútri budovy, ani nikto nepochyboval o tom, že divadlo bolo zničené pri presne namierenom ruskom vzdušnom útoku na divadlo, o ktorom všetci vedeli, že je to najväčší protiletecký kryt v meste.