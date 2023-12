Rusi uviedli do prevádzky nové jadrové ponorky, Putin prisľúbil modernizáciu námorníctva

Posilnenie jadrových síl

Ďalšie sú vo výstavbe

11.12.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok navštívil lodenice, aby sa zúčastnil na uvedení nových jadrových ponoriek do prevádzky.Putin cestoval do lodeníc Sevmaš v Severodvinsku v Archangeľskej oblasti na severozápade Ruska. Udialo sa tak tri dni po tom, ako vyhlásil, že sa chce uchádzať o ďalšie šesťročné funkčné obdobie.Putin oznámil svoje rozhodnutie kandidovať v prezidentských voľbách , ktoré sa uskutočnia 17. marca 2024, a je takmer isté, že v nich zvíťazí.Pondelková návšteva v lodeniciach, kde Putin dohliadal na vztýčenie vlajky námorníctva na novopostavených ponorkách Imperátor Alexander III a Krasnojarsk, tiež zrejme zdôraznila jeho zameranie na posilnenie ruských jadrových síl v čase napätia s USA a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) V prejave v lodenici Putin prisľúbil realizáciu plánov na modernizáciu ruského námorníctva. Imperátor Alexander III je siedmou ponorkou triedy Borej s atómovým pohonom, ktorá vstúpila do služby.Každá z nich je vyzbrojená 16 medzikontinentálnymi balistickými raketami Bulava s jadrovými hlavicami. Putin oznámil, že ďalšie tri takéto ponorky sú vo výstavbe.