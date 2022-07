Rusi už na Ukrajine prišli o 115-tisíc vojakov, starosta Slavjanska vyzýva na evakuáciu

Zameranie sa na Slavjansk

Rusi už prišli o 115-tisíc vojakov

5.7.2022 (Webnoviny.sk) - Starosta mesta Slavjansk Doneckej oblasti na východe Ukrajiny varoval obyvateľov, aby sa pred očakávaným ruským útokom evakuovali do bezpečia. „Je dôležité evakuovať čo najviac ľudí," povedal Vadym Ľach s tým, že ostreľovanie v pondelok poškodilo 40 domov v Slavjansku.Ukrajinská armáda v nedeľu stiahla svoje jednotky z mesta Lysyčansk v susednej Luhanskej oblasti , aby ich neobkľúčili.Následne v pondelok ruský prezident Vladimir Putin oznámil víťazstvo v tomto regióne. Očakáva sa, že Rusi chcú postupovať ďalej do Doneckej oblasti, pričom by sa mohli zamerať práve na Slavjansk, ktorý mal pred začiatkom vojny asi 107-tisíc obyvateľov. Slavjansk je od Lysyčanska vzdialený približne 70 kilometrov.Otázkou však zostáva, či je Rusko schopné zhromaždiť dostatok síl, aby dokončilo obsadenie Donbasu dobytím Doneckej oblasti. Putin v pondelok priznal, že ruskí vojaci, ktorí bojovali v Luhanskej oblasti, si musia „oddýchnuť a posilniť svoju bojovú schopnosť".Web rbc.ua s odvolaním sa na Mychajla Podoľaka , poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , uviedol, že ruská armáda prišla od začiatku invázie na Ukrajine približne o 115-tisíc vojakov.„Straty ruskej armády za 132 dní vojny predstavujú až 115-tisíc zabitých a zranených. Armádne jednotky stratili 36-tisíc a súkromné vojenské skupiny 12-tisíc vojakov. Ostatní sú zranení. Z vojenských jednotiek, ktoré dobyli takzvanú Luhanskú ľudovú republiku, zostalo nažive iba 25 až 35 percent," uviedol Podoľak.Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na Facebooku uviedol, že počet padlých Rusov z radov ruskej armády počas ostatných 24 hodín stúpol o 150 na celkovo 36 350 mŕtvych. Ďalší poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč poznamenal, že iba v bitkách o Sjevjerodoneck a Lysyčansk prišla ruská armáda o asi 7-tisíc vojakov.