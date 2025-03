Rusi vrátia Ukrajine „kufor bez rúčky“, podobný scenár už bol na stole v roku 2023

Pravdepodobnosť návratu je vysoká

Podobný scenár už v roku 2023

9.3.2025 (SITA.sk) - Záporožská jadrová elektráreň by mohla byť jedným z bodov rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojny. Referuje o tom web glavcom.ua s odvolaním sa na vládne zdroje.Ukrajinskí predstavitelia budú trvať na obnovení kontroly nad jadrovou elektrárňou. A podľa vysokopostaveného vládneho zdroja je pravdepodobnosť jej návratu pomerne vysoká.Podľa ukrajinskej rozviedky sa najväčšia jadrová elektráreň na európskom kontinente stala pre Rusko akýmsi „kufrom bez rúčky“. Ruský prezident Vladimir Putin preto dokonca zvolal mimoriadne zasadnutie, kde bol informovaný o nemožnosti využitia elektrárne na zamýšľaný účel.Takáto situácia by podľa zdroja mohla prinútiť Rusov k ústupkom a mohli by opustiť zariadenie, ale existujú obavy, že predtým by mohli zámerne zničiť jeho kriticky dôležité prvky. Britské noviny The Times písali o podobnom scenári už v roku 2023.Možnosť zamínovania jadrovej elektrárne pripúšťa aj expertka na jadrovú energetiku a bezpečnosť Oľha Košarnová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Záporožská jadrová elektráreň Záporoží by sa mala stať súčasťou bezpečnostných záruk pre našu krajinu.