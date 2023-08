Rusi vypálili varovné výstrely na nákladnú loď v Čiernom mori, vynútili si jej zastavenie a inšpekciu

13.8.2023 (SITA.sk) - Ruská loď v nedeľu vypálila varovné výstrely na nákladné plavidlo v juhozápadnom Čiernom mori. Stalo sa tak po prvý raz, odkedy Rusko odstúpilo od čiernomorskej obilnej iniciatívy. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.Ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram napísalo, že kapitán lode so suchým nákladom, ktorá sa plaví pod vlajkou Palau, nereagoval na žiadosť o zastavenie za účelom inšpekcie nákladu.Z vojnovej lode preto vystrelili „varovné výstrely z automatických zbraní“, aby ju zastavili. Nákladná loď potom zastavila a umožnila inšpekčnému tímu nalodiť sa.Rusko odstúpilo od čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktorá umožňovala Ukrajine export jej poľnohospodárskych produktov cez Čierne more, minulý mesiac.Následne Moskva pohrozila, že všetky plavidlá smerujúce k ukrajinským prístavom bude považovať za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu a že na všetkých lodiach urobí inšpekciu.