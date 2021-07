Rusi vysvetlili incident s modulom Nauka, na vine vraj bolo krátkodobé zlyhanie softvéru (video)

Softvér vraj nakrátko zlyhal

Posádka ISS nebola v ohrození

NASA odložila testovací let

Viac priestoru na experimentovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ruskí predstavitelia pripisujú incident, pri ktorom nový ruský laboratórny modul vo štvrtok na krátko posunul Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) z určenej pozície, softvérovému problému.Modul Nauka zapol motory pár hodín po tom, ako sa spojil s ISS, čím ju vytlačil z jej normálnej konfigurácie. Stanica stratila kontrolu nad svojou orientáciou na 47 minút a dvakrát tiež na pár minút vypadla komunikácia s pozemským kontrolným strediskom.S pomocou motorov na ďalších ruských komponentoch sa však podarilo napraviť pozíciu stanice a už je stabilná a bezpečná, informoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vladimir Solovjov, ktorý má na starosti ruskú sekciu ISS, sa v stanovisku zverejnenom ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos vyjadril, že za incident môže „krátkodobé zlyhanie softvéru“. V dôsledku neho sa podľa jeho slov chybne implementoval priamy príkaz na zapnutie motorov laboratória.Rýchlo však na to reagovali a v súčasnosti je už stanica vo svojej normálnej polohe a aj všetky jej systémy fungujú normálne.Programový riaditeľ vesmírnej stanice Joel Montalbano predtým na tlačovej konferencii informoval, že na stanici neevidujú poškodenie a v čase incidentu nehrozilo jej posádke ohrozenie. Stanica sa podľa NASA posunula o 45 stupňov. Komplex sa netočil, zdôraznil hovorca NASA Bob Jacobs.Predstavitelia ruského vesmírneho programu incident najprv zľahčovali. Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že je všetko na ISS v poriadku.„Posádka odpočíva, čo radím aj vám, aby ste urobili,“ dodal.NASA pre incident na ISS odložila opakovaný testovací let vesmírnej kapsuly od spoločnosti Boeing, ktorý sa mal uskutočniť v piatok popoludní na Floride. Bude to druhý pokus Boeingu dosiahnuť ISS predtým, ako vyšle kapsulu aj s posádkou. Prvý test sprevádzali problémy so softvérom.Spomenutý 20-tonový modul Nauka sa spojil s ISS po osemdňovej ceste z kozmodrómu Bajkonur. Modul má poskytnúť viac priestoru pre vedecké experimenty a priestor pre posádku.Po spojení Nauky a ISS bude ešte potrebné vykonať viacero ďalších manévrov, vrátane 11 výstupov do vesmíru začínajúcich v septembri, aby bol pripravený na prevádzku.Na ISS je v súčasnosti trojica astronautov z NASA - Mark Vande Hei, Shane Kimbrough a Megan McArthur, Rusi Oleg Novickij a Pjotr Dubrov, Japonec Akihiko Hošide a Francúz Thomas Pesquet z Európskej vesmírnej agentúry.