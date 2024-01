Rusi začali na fronte používať granáty s obsahom jedovatých chemikálií, tvrdia Ukrajinci

Prvýkrát ich použili v decembri

Rusko by porušilo svoje záväzky

25.1.2024 (SITA.sk) - Ruská armáda začala na fronte používať granáty s obsahom jedovatých chemikálií, ktoré zabíjajú do piatich minút, ak sa dostanú do uzatvoreného priestoru.Ako referuje web dialog.ua, takéto granáty obsahujú chlóracetofenón, dusivú látku zakázanú Ženevskými konvenciami.O použití takýchto zbraní informoval na štvrtkovom brífingu s novinármi hovorca Centra pre výskum ukoristených a pokročilých zbraní a vojenského vybavenia Andrij Rudyka.Prvé použitie takýchto granátov bolo zaznamenané v decembri. Vzorka, ktorú skúmali ukrajinskí špecialisti, bola vyrobená minulý rok v jednej z ruských tovární, ktoré fungujú od sovietskych čias.V prípade, že by sa tieto informácie ukázali skutočne pravdivé, Rusko by tým porušilo svoje záväzky z roku 2017 o zákaze chemických zbraní.„Krajiny, ktoré pristúpili k príslušnému dohovoru, sú povinné zbaviť sa chemických zbraní a zlikvidovať svoje výrobné zariadenia,“ zdôraznil Rudyka.