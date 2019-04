RUSI ZBROJA: Ovečkina, Orlova a Kuznecova volajú na MS

Alexander Ovečkin (v strede), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. apríla (TASR) - Prvýkrát po dvanástich rokoch sa na majstrovstvách sveta v hokeji môžu predstaviť v ruskom tíme spoločne Alexander Ovečkin, Jevgenij Malkin a Iľja Kovaľčuk. Predtým si zahrali na domácom šampionáte v 2007 a pomohli Rusku k zisku bronzu.Ovečkin je dostupný pre národný tím po vypadnutí Washingtonu Capitals v 1. kole play off NHL. Ruský hokejový zväz na svojom twitteri oznámil, že 33-ročnému krídelníkovi už poslal pozvánku do reprezentácie. Spoločne s ním by mohli posilniť "zbornú" aj Jevgenij Kuznecov a obranca Dmitrij Orlov.Center Pittsburgu Jevgenij Malkin sa porúčal z play off ešte skôr a podľa portálu allhockey.ru by sa mohol pripojiť k ruskému tímu tento týždeň. Kovaľčuk nastúpil už v stredajšom prípravnom zápase s Lotyšskom v pozícii kapitána.Rusko sa na šampionáte na Slovensku predstaví v bratislavskej A-skupine. V prvom zápase sa 10. mája stretne s Nórskom.