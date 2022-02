Rusi zhromaždili najmenej 70 percent svojich vojenských kapacít pre inváziu na Ukrajinu, tvrdia Američania

Kyjev by dobyli pomerne rýchlo

Biden vojakov bojovať nepošle

6.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko zhromaždilo najmenej 70 % svojich vojenských kapacít, ktoré by mohlo použiť na rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Tvrdia to nemenovaní americkí predstavitelia, podľa ktorých ruský prezident Vladimir Putin zvažuje vojenskú operáciu.Zdôraznili však, že stále je možné diplomatické riešenie napätie v súvislosti s Ukrajinou, čo naznačil i samotný Putin, keď tento týždeň ponúkol Západu ďalšie rozhovory.Americkí predstavitelia v nedávnom období uviedli, že ruská invázia by pravdepodobne pomerne rýchlo prevalcovala ukrajinskú armádu a pre Moskvu by bolo náročnejšie udržať okupáciu ukrajinského územia a zvládnuť potenciálne povstanie tamojšieho obyvateľstva.Denníky The New York Times a The Washington Post v sobotu uviedli, že podľa amerických predstaviteľov by úplná ruská invázia mohla viesť k pomerne rýchlemu dobytiu Kyjeva a vyžiadať si až 50-tisíc obetí.Prezident Joe Biden povedal, že nepošle amerických vojakov bojovať na Ukrajinu. Poslal však ďalšie americké sily, vrátane personálu veliteľstva a bojových jednotiek, do Poľska a Rumunska, aby ubezpečil spojencov v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), že Washington splní svoj zmluvný záväzok v prípade ruskej agresie voči akémukoľvek územiu patriacemu do NATO.Ukrajina do aliancie nepatrí, no dostáva vojenskú podporu a výcvik zo strany USA a spojencov.