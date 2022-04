Rusi žiadajú o vylúčenie Poliakov z MS v Katare, novinár ich nazval podlými stvoreniami

Futbal odsúdil ruskú inváziu

Rusi si vybíjajú zlosť na Poliakoch

Poliaci sú podlé stvorenia

3.4.2022 - Rusko sa naďalej nevie zmieriť s tým, že sa nemohlo predstaviť v marcovej baráži o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia v Katare. A zo všetkého zlého tradične obviňuje všetkých naokolo, najnovšie Poľsko.Rusko už viac ako mesiac útočí na Ukrajinu. V súvislosti s ruskou agresiou sa demokratický svet snaží potrestať Rusko za rozpútanie vojny a presvedčiť ho, aby ju ukončilo. Inváziu odsúdili vo všetkých sférach a výnimkou nebol ani futbal. Európska futbalová únia (UEFA) rozhodli o vylúčení Rusov zo všetkých medzinárodných súťaží. Rusko sa síce obrátilo na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne, no nepochodilo.Najnovšie si Rusi vybíjajú zlosť na Poliakoch. Práve Rusko a Poľsko sa mali stretnúť v semifinále baráže o MS v Katare. Tím okolo Roberta Lewandowského však postúpil bez boja do finále, v ktorom si poradil so Švédskom (2:0).Ruský redaktor z televízie Match TV Georgij Čerdancev si však myslí, že Poľsko by mali vylúčiť zo svetového šampionátu. "Nedostavili sa na zápas v Rusku a mali by prehrať kontumačne 0:3," povedal novinár.Čerdancev zároveň vyzýva Švédov, aby sa odvolali proti rozhodnutiu FIFA, pretože Poliaci podľa jeho názoru postúpili do finále baráže bezdôvodne. Tvrdí dokonca, že tak Švédi urobia.Ďalší ruský novinár Anton Anisimov nedávno nazval Poliakov "podlými stvoreniami". Taliansky tréner Fabio Capello , ktorý v minulosti dokonca viedol ruskú reprezentáciu (2012-2015), po týchto slovách vyhlásil, že sa nebude baviť s ruskými novinármi.