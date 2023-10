Ruská armáda nemá protizbraň na americké rakety ATACMS, tvrdí prominentný ruský milbloger

Boja sa sily ruskej armády

Rakety sú hrozba pre armádu

Ukrajinská bombardovacia kampaň

19.10.2023 (SITA.sk) - Na ruskej strane pravdepodobne narastajú obavy z rakiet dlhého doletu ATACMS, ktoré Ukrajine dodali Spojené štáty. Ako referuje web Kyiv Post, kým v Kremli sa k týmto zbraniam postavili zdanlivo ľahostajne, poprední ruskí milblogeri vyjadrili strach z používania takýchto rakiet.Ukrajinskí obrancovia tento týždeň premiérovo použili rakety ATACMS na bojisku, pričom prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že „sa osvedčili“.Putin o raketách ATACMS povedal, že bolo „ďalšou chybou zo strany Spojených štátov“ poskytnúť ich Ukrajine, pričom dodal, že „to len predĺžuje agóniu“.Putinov prívrženec na sociálnych sieťach napísal, že Ukrajinci si rakety ATACMS vyžiadali od Američanov, pretože sa boja obrovskej sily ruskej armády.Putinovo vyhlásenie, že rakety ATACMS nebudú mať žiadny vplyv na situáciu na bojisku, však nezdieľajú viacerí prominentní vojnoví korešpondenti.Jeden prominentný ruský milbloger, ktorý informoval o utorňajšom útoku Ukrajincov raketami ATACMS, vyhlásil, že ruská armáda nemá prakticky žiadnu schopnosť prispôsobiť sa novej hrozbe.Napísal: „Je zbytočné písať o skutočnosti, že 'musíme vyvodiť závery, aby sa to nestalo' znova. Toto sa bude opakovať, pokiaľ bude vojna pokračovať. Musíme byť na to pripravení.“Ďalší vojenský bloger tiež nesúhlasil s Putinovým hodnotením a povedal, že príchod ATACMS na bojisko by si mal vynútiť „úpravy stratégie armádneho letectva“, inak sa podľa neho zopakuje situácia s Čornobajivkou v Chersonskej oblati.Oblasť, kde Rusi v závere minulého roka pri svojom masívnom ústupe nechali Ukrajincom množstvo techniky a dokonca i vrtuľníky.Iný milbloger, v priamom kontraste s Putinom, zasa povedal: „Tento útok možno ľahko nazvať jedným z najbolestivejších v doterajšom priebehu (špeciálnej vojenskej operácie).“Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že dodanie rakiet ATACMS vedie k podobnej situácii, ktorá nastala v júni 2022, keď Kyjev dostal raketomety HIMARS.Raketomety umožnili ukrajinským silám odštartovať významnú bombardovaciu kampaň. Táto kampaň podporila ukrajinské protiofenzívne operácie v Chersonskej a Charkovskej oblasti, keďže zasiahla ruské muničné sklady.Podľa ISW rakety dlhého doletu ATACMS s kazetovou muníciou umožnia ukrajinským silám vykonávať útoky na ruské letiská, ktoré môžu vo väčšej miere zničiť ruské lietadlá a iné prostriedky.