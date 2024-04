Ruská armáda pri Avdijivke zrýchlila svoj postup, vojaci vstúpili do obce Očeretyne

26.4.2024 (SITA.sk) - Ruské pozemné sily zrýchlili svoj postup západne od mesta Avdijivka na východe Ukrajiny. Konštatuje to britské ministerstvo obrany . Vo svojej najnovšej správe o vojne na Ukrajine uvádza, že ruskí vojaci vstúpili do obce Očeretyne, zhruba 15 kilometrov severne od centra Avdijivky. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Londýn poukázal na to, že je to jedna z hlavných oblastí ruských operácií."Napriek pretrvávajúcim vysokým stratám je vysoko pravdepodobné, že ruské pozemné sily sú schopné neustále útočiť na ukrajinské pozície v oblasti a ovládli niekoľko malých osád," konštatuje ministerstvo.