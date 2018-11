Ruská armáda: Takmer 270.000 sýrskych utečencov sa vrátilo domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. novembra (TASR) - Ruská armáda v piatok uviedla, že takmer 270.000 sýrskych utečencov sa v uplynulých mesiacoch vrátilo do svojej vlasti.Generálplukovník Michail Mizincev z ruského ministerstva obrany povedal novinárom, že iba minulý týždeň sa vrátilo do Sýrie takmer 6000 ľudí. Vychádzal z údajov zozbieraných Ruskom. Dodal, že sú svedkami toho, ako sa domov sa vracajú prúdy utečencov.Moskva a vláda v Damasku nabádajú utečencov, aby sa vrátili, keďže už podľa nich nedochádza k násilnostiam v takom rozsahu ako v minulosti. Rusko spustilo vojenské operácie v Sýrii v roku 2015, aby pomohlo prezidentovi Bašárovi Asadovi, čím sa víťazstvo vo vojne priklonilo na jeho stranu.Západné štáty však tvrdia, že je stále príliš skoro podnecovať utečencov k návratu. Obávajú sa, že by utečenci mohli čeliť perzekúcii pri návrate do vládou ovládaných oblastí v čase, keď sa ešte nedosiahla komplexná politická dohoda, dodáva agentúra AP.