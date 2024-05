Ruská armáda verbuje do svojich radov aj Kubáncov, niektorí však chceli v Rusku iba pracovať na stavbách

Neskôr môžu dostať občianstvo

5.5.2024 (SITA.sk) - Rusko núti kubánskych občanov, aby vstúpili do ruských ozbrojených síl. Za služby v ruskej armáde pritom ponúka približne 2-tisíc dolárov mesačne a ruské pasy do niekoľkých mesiacov od podpísania zmluvy.Referuje o tom britský spravodajský web BBC, ktorý sa dostal k príslušným uniknutým dokumentom.Podľa BBC sa od začiatku rozsiahlej invázie vo februári 2022 údajne pripojili k ruským ozbrojeným silám stovky Kubáncov, vyplýva z uniknutých dokumentov.Proukrajinskí hackeri zverejnili najmenej 200 mien Kubáncov, pričom BBC potvrdila najmenej 31 občanov Kuby napojených na Rusko a jeho armádu, ktorých mená sa zhodovali s uniknutými záznamami.Vyšetrovanie BBC ďalej odhalilo príspevky na sociálnych médiách, ktoré naznačujú, že niektorí Kubánci dostávajú ruské pasy v priebehu niekoľkých mesiacov od prihlásenia sa do ruských ozbrojených síl.To potvrdzuje správy miestnych médií, ktoré naznačujú, že novoprijatým kubánskym bojovníkom bude „v budúcnosti“ udelené občianstvo.Iní Kubánci, ktorí sa presťahovali do Ruska s vyhliadkou nájsť si prácu v stavebnom priemysle, boli údajne namiesto toho poslaní na ukrajinský východný front.V septembri 2023 Kuba odhalila obchodovanie s ľuďmi, ktorého cieľom bolo verbovať ich do boja za Rusko, čo je porušenie, ktoré kubánske ministerstvo zahraničných vecí „rozhodne odmieta“.Rusko naďalej zintenzívňuje svoju kampaň na nábor cudzincov v susedných krajinách a vykorisťovaných migrujúcich pracovníkov pre vojnu proti Ukrajine, aby sa vyhlo domácej mobilizácii.Ako hlavné ciele náboru slúžia najmä občania Nepálu, Kuby, Uzbekistanu, Arménska, Kazachstanu, Somálska, ako aj ďalších stredoázijských a afrických krajín.