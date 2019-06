Ruská atletická federácia odmietla obvinenia z krytia dopingu

Danil Lysenko, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. júna (TASR) - Ruská atletická federácia (VFLA) sa považuje za obeť informačnej vojny. Uviedla to v reakcií na obvinenia britského periodika The Sunday Times, ktoré informovalo, že čelní funkcionári VFLA kryli porušenie pravidiel Danila Lysenka falošnou lekárskou správou.uviedla hovorkyňa VFLA Natalia Jucharevová.Výškar Lysenko v roku 2017 neoznámil antidopingovým komisárom svoj aktuálny pobyt a od vlaňajšieho augusta má pozastavenú činnosť. Podľa The Sunday Times sa ruskí funkcionári pokúsili ospravedlniť Lysenka správou z falošnej kliniky, podľa ktorej opomenul svoju povinnosť, pretože bol príliš chorý. Na adrese zdravotného strediska však stojí zbúraná budova.Najnovšia kauza by mohla vážne poškodiť snahu Ruska o očistenie mena po dopingovej afére. Tamojší atléti sa nemôžu zúčastňovať na medzinárodných atletických podujatiach bez udelenej výnimky a iba pod neutrálnou vlajkou. Medzi takými bol aj Lysenko.Jednotka atletickej integrity (AIU) v nedeľu potvrdila, že sa zaoberá najnovšími podozreniami.dodala Jucharevová a poukázala na načasovanie zverejnenia článku. K tomu prišlo iba pár dní pred kongresom IAAF, ktorý sa uskutoční 8. a 9. júna.