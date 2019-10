Ruská centrálna banka signalizuje skoré znižovanie úrokov, sleduje Fed

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 14. októbra (TASR) - Ruská centrálna banka signalizovala skoré zníženie úrokových sadzieb. Poukázal na to v pondelok zástupca banky s tým, že by k tomu malo prispieť očakávané uvoľnenie menovej politiky v USA.Šéf oddelenia ruskej centrálnej banky pre menovú politiku Alexej Zabotkin povedal, že sa očakávajú dve zníženia úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky Fed v 1. polroku budúceho roka.povedal pred výborom Štátnej dumy pre menovú politiku.Zabotkinove vyjadrenia prakticky kopírujú slová šéfky ruskej centrálnej banky Elviry Nabiullinovej. Tá minulý týždeň uviedla, že banka by teraz mohla pristúpiť k rýchlejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb, než pôvodne predpokladala.V súčasnosti dosahuje kľúčová úroková sadzba v Rusku 7 % a v prípade jej zníženia sa pod túto hranicu dostane prvýkrát od marca 2014. Najbližšie zasadnutie ruskej centrálnej banky je naplánované na 25. októbra, ďalšie na 13. decembra.