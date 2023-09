Ruská Čiernomorská flotila má po raketovom útoku len dve možnosti, dobrovoľnú alebo nútenú likvidáciu

22.9.2023 (SITA.sk) - Ruskú Čiernomorskú flotilu čakajú dve možnosti - buď dobrovoľná alebo nútená likvidácia.Ako referuje web Ukrajinská pravda, po piatkovom ukrajinskom raketovom útoku na veliteľstvo flotily v Sevastopoli na okupovanom Kryme to povedal tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov „Najlepší a najbezpečnejší spôsob, ako zachovať celistvosť majetku a hospodárskeho komplexu mesta Achtiar (starý názov pre Sevastopoľ) a okolitých území je dobrovoľné potopenie flotily. Slávne ruské vojenské rozhodovania, a to zničenie vlastnej flotily, keď sa blíži nepriateľ, by mali mať kontinuitu a tradíciu nástupníctva. Inak bude ruská Čiernomorská flotila rozkrájaná ako saláma. Proces je bolestivý, ale ukrajinské ozbrojené sily udierajú presne výlučne na objekty vojenskej infraštruktúry,“ uviedol Danilov.Sevastopoľ je sídlom ruskej Čiernomorskej flotily. Po raketovom útoku boli trosky „rozptýlené na stovky metrov“. Na miesto útoku smerovalo veľké množstvo sanitiek.