Ruská defenzívna taktika slávila úspech, Čerčesov: Jediná možnosť

Tréner ruskej futbalovej reprezentácie Stanislav Čerčesov (vľavo) salutuje strelcovi gólu Arťomovi Dziubovi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. júla (TASR) - Ruskí futbalisti sa po 48 rokoch prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na domácom šampionáte senzačne vyradili v osemfinále Španielov po jedenástkovom rozstrele. "La Furia Roja" mala výraznú prevahu počas celého zápasu, no pred Akinfejevovou bránkou nedokázala vymyslieť takmer nič.Zverenci trénera Fernanda Hierra si počas duelu prihrali viac ako tisíckrát, mali 76-percentné držanie lopty, ale na postup medzi osem najlepších tímov MS 2018 to nestačilo. Španieli tak po zlyhaní na MS 2014 v Brazílii, kde nepostúpili zo základnej skupiny, sklamali aj v Rusku.citovala Hierra agentúra DPA.Tridsaťštyriročný kreatívny stredopoliar ukončil svoju reprezentačnú kariéru po 12 rokoch.povedal Iniesta. Zápas s domácim tímom bol posledný v drese Španielska aj pre stopéra Gerarda Piqueho.Rusi slávili úspech sa svojou defenzívnou taktikou. Výborne zachytal Akinfejev, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča stretnutia.vyhlásil ruský kapitán.uviedol tréner "zbornej" Stanislav Čerčesov.Rusi nastúpia vo štvrťfinále proti Chorvátsku. Duel je na programe v sobotu 7. júla o 20.00 SELČ na štadióne v Soči.