Ruská duma schválila legislatívu, ktorou sa zvýšia tresty za velezradu a terorizmus

19.4.2023 (SITA.sk) - Dolná komora ruského parlamentu v utorok schválila legislatívu, ktorá zvyšuje tresty za velezradu a terorizmus.Štátna duma odobrila návrh na zvýšenie trestu za velezradu zo súčasných 20 rokov na doživotie. Trest za terorizmus by sa mal zvýšiť z 15 rokov na 20 rokov odňatia slobody. V prípade medzinárodného terorizmu by sa trest zvýšil na 12 rokov väzenia až doživotie. V súčasnosti je to 10 až 20 rokov.Návrh po schválení v dolnej komore prechádza na zváženie do hornej komory parlamentu.Nová ruská legislatíva predstavuje eskaláciu záťahu Kremľa na ruskú opozíciu. Obhajcovia ľudských práv tvrdia, že obvinenia z vlastizrady a terorizmu sa niekedy používajú proti politickým kritikom a oponentom.