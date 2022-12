Ruská Duma schválila návrh zákona zakazujúceho náhradné materstvo pre cudzincov

Náhradné materstvo

Ochrana ruských detí

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Dolná komora ruského parlamentu vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý zakazuje náhradné materstvo Rusiek pre cudzincov. Podľa navrhovanej ruskej legislatívy budú môcť služby náhradných matiek využívať len zosobášení ruskí občania alebo slobodné ruské ženy, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu porodiť dieťa.Páry, v ktorých je jeden z manželov ruským občanom, budú môcť podľa návrhu naďalej využívať ruské náhradné matky. Dieťa, ktoré porodí náhradná matka v Rusku, automaticky dostane ruské občianstvo.Komerčné náhradné materstvo je v Rusku legálne. Tamojšie náboženské skupiny ho však kritizujú ako príliš komerčné a spájajú ho so zločinom.Predseda Štátnej dumy Vjačeslav Volodin vyhlásil, že štvrtkové rozhodnutie poslancov má ochrániť ruské deti. Minulý týždeň na platforme Telegram napísal, že za ostatné roky vzali do zahraničia zhruba 45-tisíc detí, ktoré sa narodili ruským náhradným matkám.Zástancovia návrhu zákona často spájajú náhradné materstvo s obchodovaním s deťmi a obchodovaním s orgánmi, pričom kritizujú aj využívanie služieb náhradných matiek pármi rovnakého pohlavia. Aby návrh vstúpil do platnosti musí ho schváliť ešte horná komora parlamentu a podpísať prezident Vladimir Putin