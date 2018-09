Ruská Duma v treťom čítaní schválila návrh dôchodkovej reformy

Ruská Duma, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. septembra (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, prijala vo štvrtok v treťom, záverečnom, čítaní vládny návrh zákona, ktorý stanovuje vek odchodu do dôchodku pre ženy na 60 rokov a pre mužov 65 rokov.Návrh podporilo 332 poslancov, proti nemu bolo 83 poslancov. Hlasovania sa nezdržal žiaden z poslancov. Informovala o tom agentúra TASS.Vláda predložila Dume svoj návrh dôchodkovej reformy v júni tohto roku. Aj v dôsledku kritiky a masových pouličných protestov bol vládny návrh zmien v dôchodkovom systéme pred druhým čítaním upravený v súlade s pripomienkami, ktoré predložil prezident Vladimir Putin.Putin navrhol, aby bol v prípade žien vek ich odchodu do dôchodku stanovený na 60 rokov, a nie na 63 rokov, ako to chcela vláda.V pripomienkovom konaní sa zmenil aj nutný počet odpracovaných rokov na priznanie predčasného dôchodku - u mužov sa znížil zo 45 na 42 rokov a u žien zo 40 na 37 rokov.Zákon okrem iného umožňuje aj to, aby mnohodetné matky odchádzali do dôchodku skôr.Keď vláda v lete predložila do Dumy návrh zákona o zvýšení veku odchodu do dôchodku v prípade žien zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov, zožala za to veľkú kritiku a následne sa v mnohých veľkých mestách Ruska konali masové pouličné protesty.V blízkosti budovy parlamentu v centre Moskvy sa - podobne ako v stredu - aj vo štvrtok konal protest proti prijatiu zákona o dôchodkovej reforme.Prítomní boli aj zástupcovia strany Jabloko, ktorí uviedli, že protesty proti zmenám v dôchodkovom systéme budú pokračovať. Predseda moskovskej pobočky strany Jabloko Sergej Mitrochin pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy spresnil, že protesty budú tentoraz pokračovať pred budovou hornej komory parlamentu - Rady federácie.