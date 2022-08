Ruská ekonomika sa prepadáva pod ťarchou sankcií, pôjde o najväčší pokles od rozpadu Sovietskeho zväzu

Inflácia 22 percent

4.8.2022 (Webnoviny.sk) - Od februára 2022 bolo na Rusko uvalených sedem balíkov sankcií, na ktorých sa podieľa aj Slovensko. Najťažšie sankcie v histórii majú za cieľ zastaviť útok na Ukrajinu oslabovaním ruskej ekonomiky a ochromením Putinovej schopnosti viesť vojnu. Sankcie nie sú zamerané na ruských občanov, preto sú sektory ako potravinárstvo, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo a farmácia zo sankcií vylúčené. V statuse na sociálnej sieti o tom píše Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Rusko čaká podľa odhadov World Bank prepad ekonomiky až o 11 percent. Pôjde o najväčší pokles hospodárstva od rozpadu Sovietskeho zväzu. Inflácia by sa mala vyšplhať na 22 percent. Krajinu takmer okamžite zasiahlo aj vyradenie vybraných ruských bánk z medzinárodného bankového systému SWIFT Obzvlášť masívny dopad mali sankcie na automobilový priemysel. Ruské autá sa technicky vracajú do 90-tych rokov minulého storočia, tvrdí náš rezort diplomacie, podľa ktorého na tom nie je lepšie ani ruská energetika.Ťažba Gazpromu počas prvých šiestich mesiacov roku 2022 klesla v porovnaní s predošlým rokom o 8,6 percenta a za 2. štvrťrok 2022 znížil Gazprom svoju produkciu o 20 percent. To sa podľa MZVaEZ SR od založenia spoločnosti v roku 1989 nikdy nestalo.Rusko podľa rezortu diplomacie nezachráni ani predaj Číne či Indii. Dlhodobo plánované ázijské projekty plynovodov sú roky vzdialené od uvedenia do prevádzky a nové, narýchlo iniciované projekty, sú na tom ešte horšie.