Ruská ekonomika si pre mobilizáciu pohorší, z legálneho trhu práce zmiznú milióny mužov

Zmiznú milióny mužov

Index Moskovskej burzy

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - Pokles ruskej ekonomiky v dôsledku mobilizácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine podľa šéfa moskovského Centra pre výskum postindustriálnej spoločnosti Vladislava Inozemceva v tomto roku bude na úrovni minimálne 10 percent.Pred mobilizáciou Inozemcev odhadoval, že hospodárstvo Ruska sa v tomto roku pre vojnu na Ukrajine zmenší o štyri až päť percent. Uviedol to v článku, ktorý zverejnil na portáli theins.ru.Riaditeľ Centra pre výskum postindustriálnej spoločnosti totiž predpokladá, že keď ruské vojenské komisariáty budú povolávacie rozkazy doručovať nie na miesta bydliska ale na pracoviská, niekoľko miliónov Rusov radšej odíde zo zamestnania.Z legálneho trhu práce tak podľa neho zmiznú tri až štyri milióny mužov. Už v októbri preto predpovedá pokles ekonomiky o minimálne štyri až šesť percent. Životná úroveň v Rusku sa podľa neho do konca tohto roku zníži o päť až sedem percent.Mobilizácia bude podľa Inozemceva negatívne vplývať aj na akciový trh krajiny. Poukazuje na to, že index Moskovskej burzy za posledný týždeň stratil 15,5 percenta a pred záverom tohto roka môže klesnúť pod hranicu 1 500 bodov.„Vo všeobecnosti by som povedal, že strednodobé finančné dosahy mobilizácie, čiže v horizonte troch až piatich mesiacov, budú podstatne výraznejšie ako dôsledky začatia vojny na Ukrajine,“ dodal šéf Centra pre výskum postindustriálnej spoločnosti .