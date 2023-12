Ruská FSB stojí za kybernetickými zásahmi s cieľom miešať sa do britskej politiky

7.12.2023 (SITA.sk) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) využívala získané súkromné rozhovory vysokopostavených politikov a štátnych predstaviteľov na neustále zásahy do politických procesov v Spojenom kráľovstve.Ako referuje web news.sky.com, povedal to poslanec dolnej snemovne britského parlamentu Leo Docherty.Britské ministerstvo zahraničných vecí si už predvolalo ruského veľvyslanca.„Dnes môžem potvrdiť, že ruská Federálna bezpečnostná služba stojí za neustálym úsilím zasahovať do našich demokratických procesov. Zamerali sa na členov tohto parlamentu a Snemovne lordov. Zamerali sa na štátnych zamestnancov, novinárov a mimovládne organizácie. Zameriavajú sa na vysokopostavených jednotlivcov a subjekty s jasným zámerom - získané informácie využívajú na zasahovanie do britskej politiky,“ povedal Docherty pred britskými zákonodarcami.