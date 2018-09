Ruská misia: OPCW sa dala zatiahnuť do politických hier Británie

Britskí vedci potvrdili, že malá nádoba, s ktorou sa v anglickom meste Amesbury dostali do kontaktu muž a žena otrávení látkou typu novičok, obsahovala veľmi silnú dávku tejto nervovoparalytickej látky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. septembra (TASR) - Ruská misia pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) tvrdí, že OPCW sa dala zatiahnuť doRuskí diplomati to uviedli v reakcii na zverejnenie správy OPCW o incidente z júna v britskom meste Amesbury, kde došlo k otrave dvoch osôb, z ktorých jedna neprežila. Informovala o tom v stredu agentúra TASS.V utorok zverejnenej správe organizácie OPCW sa konštatuje, že jej testy preukázali zhodu s" odobratých v súvislosti s predošlou otravou v blízkom meste Salisbury, pri ktorej boli v marci zasiahnutí bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija.Británia túto chemikáliu predtým identifikovala ako novičok - smrtiacu bojovú látku vyrábanú v Sovietskom zväze v ére studenej vojny. OPCW však vo svojej najnovšej správe novičok priamo nespomenula, uviedla v utorok agentúra AP.Do kontaktu s novičkom sa mali v Amesbury dostať Dawn Sturgessová a jej partner Charlie Rowley, pričom Sturgessová na následky otravy zomrela. Podľa správy OPCW nebolo možné určiť, či sa z tej istej dávky predtým otrávili aj Skripaľovci, ktorí obaja prežili a medzičasom ich mohli prepustiť z nemocnice.Británia z použitia novička proti Skripaľovcom obviňuje Rusko, čo však druhá strana rozhodne odmieta.Predstavitelia ruskej misie pri OPCW vo svojom stredajšom vyhlásení upozorňujú, že v najnovšej správe OPCW sa o pôvode nervovoparalytickej látky nehovorí nič a nespomína sa ani názov novičok. Británii to však podľa ruských diplomatov nezabránilo, aby tieto fakty pertraktovala tak, ako jej to vyhovuje. Ruská misia v tejto súvislosti vyjadrila ľútosť, že technický sekretariát OPCW bol "chtiac či nechtiac" zatiahnutý do nečistých politických hier rozpútaných Britániou.V prípade otrávenia Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou novičok obvinila v stredu britská prokuratúra dvoch Rusov - Alexandra Petrova a Ruslana Boširova.