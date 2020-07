Ruská nákladná loď vezie zásoby na medzinárodnú vesmírnu stanicu, úspešne sa dostala na orbitu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2020 - K Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) letí ruská nákladná vesmírna loď so zásobami. Loď Progress MS-15 vo štvrtok vzlietla z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane a už sa úspešne dostala na určenú orbitu. K stanici by sa mala pripojiť neskôr počas dňa.Loď vezie na ISS približne tri tony jedla, vody, liekov, paliva a iných zásob.Na stanici je v súčasnosti päťčlenný rusko-americký tím astronautov - Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner z ruskej agentúry Roskosmos a Chris Cassidy, Bob Behnken a Doug Hurley z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Poslední dvaja menovaní prileteli na stanicu koncom mája v kapsule Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX a 2. augusta by sa mali vrátiť na Zem.