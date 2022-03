Ruská obžaloba chce prisúdiť Navaľnému 13-ročný trest väzenia

Ruské úrady žiadajú pre opozičného lídra Alexeja Navaľného 13-ročný trest väzenia . Známy kritik Kremľa si už odpykáva dvaapolročný trest odňatia slobody.

V aktuálnom procese čelí obvineniam zo sprenevery peňazí, ktoré počas rokov získal pre svoju nadáciu, a z urážky sudcu v predchádzajúcom procese. Navaľnyj obvinenia odmieta ako politicky motivované.

15.3.2022 (Webnoviny.sk) -Obžaloba v záverečnej reči okrem 13-ročného väzenia s maximálnym stupňom stráženia v utorok žiadala aj pokutu vo výške 1,2 milióna ruských rubľov (RUB). Podľa agentúry The Associated Press nebolo bezprostredne jasné, či si má navrhovaný trest odpykať súbežne so súčasným alebo navyše.Navaľnyj je už viac ako rok za mrežami v trestaneckej kolónii severne od Moskvy po tom, ako prežil pokus o otravu nervovoparalytickou látkou, z ktorej viní Kremeľ. Minulý mesiac ho opäť postavili pred súd v rámci nového procesu.(1 EUR = 117,2010 RUB, k 1. marcu 2022)