Ruská ofenzíva na Charkov je extrémne nebezpečný moment, Cameron nabáda na pomoc Ukrajine

12.5.2024 (SITA.sk) - Ruskú ofenzívu v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny označil britský minister zahraničných vecí David Cameron za „extrémne nebezpečný" moment. Povedal to v nedeľu pre televíznu stanicu Sky News „Ukazuje to, že ide o neopodstatnenú, nezákonnú Putinovu inváziu do nezávislej, suverénnej krajiny,“ konštatoval Cameron.„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme Ukrajincom pomohli," dodal.Šéf britskej diplomacie ďalej povedal, že preto je veľmi dôležitý balík pomoci zo strany Veľkej Británie v objeme troch miliárd libier, ktorá bude každoročne pokračovať.„Nabádame ostatných, aby urobili to isté," vyhlásil.