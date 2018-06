Ruská ombudsmanka navštívila na Urale uväzneného hladujúceho Sencova

Na archívnej snímke Oleg Sencov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. júna (TASR) - Ruská ombudsmanka Tatiana Moskaľkovová navštívila vo štvrtok vo väzenskom zariadení v Labytnangi v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu na Urale ukrajinského režiséra Oleha Sencova, ktorý ešte v máji vstúpil do protestnej hladovky.Sencova zadržali na Kryme v roku 2014 po tom, ako Rusko tento polostrov anektovalo. Súd ho poslal do väzenia na 20 rokov pre plánovanie teroristického činu, čo však samotný filmár, na ktorého prepustenie vyzvali viacerí západní politici i početní umelci, popiera.Ako s odvolaním sa na Moskaľkovovú informovala tlačová agentúra Interfax, jej stretnutie so Sencovom trvalo hodinu. Zdravotný stav hladovkára označila ombudsmanka za celkovo uspokojivý, avšak vyjadrila znepokojenie nad faktom, že jeho hladovka trvá už 46 dní.Za dobré označila ruská ombudsmanka Sencovovo duševné rozpoloženie, hovorila o tom, že sa pohybuje a že sa zaujíma o dianie vo svete, pričom sleduje tak spravodajstvo, ako aj svetový futbalový šampionát a pracuje na scenári. S príbuznými a priateľmi je v telefonickom kontakte, dodala.O prípadnom ukončení hladovky a inej forme protestu Sencov s ombudsmankou podľa jej slov nechcel hovoriť. Filmár hovoril o tom, že sa má dobre napriek tomu, že 8. júna ho po nevoľnosti museli previezť do nemocnice. Podľa výsledkov vyšetrení nie je život uväzneného, ktorý je pod lekárskym dohľadom, momentálne v ohrození.Ombudsmanku ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Ľudmylu Denisovovú do väzenského zariadenia nevpustili, pretože návštevu podľa informácií úradu ruskej ombudsmanky iniciovala bez predchádzajúcej konzultácie a povolenia.