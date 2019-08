Ruská opozícia napriek rozsiahlemu zatýkaniu plánuje nové protesty

Protesty v Moskve, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. augusta (TASR) - Ruská protikremeľská opozícia plánuje na budúci víkend usporiadať celoštátne demonštrácie napriek tomu, že sobotňajší protest polícia násilne potlačila a zatkla vyše 1000 osôb. Demonštranti požadovali slobodné voľby. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra Reuters.Sobotňajšie protesty zorganizované opozičnými aktivistami boli mienené ako pokojný pochod proti vylúčeniu ich kandidátov z miestnych volieb, ktoré sa v Moskve budú konať v septembri.Nezávislá monitorovacia skupina OVD-Info uviedla, že polícia zadržala v sobotu 1001 ľudí. Mnohých úrady neskôr prepustili, ale 19 osôb zostalo počas noci v zadržaní. Niektorým skonfiškovali mobilné telefóny a bol im odoprený prístup k právnikovi. Ruskí vyšetrovatelia spustili trestné stíhanie voči jednému mužovi, obviňujúc ho zo zranenia policajného príslušníka.Opozícia podľa jedného z jej predstaviteľov nehodlá požiadať moskovských činiteľov o povolenie na usporiadanie protestov, ale v iných mestách tak učiní. Aktivisti tvrdia, že ruská ústava im zaručuje právo na slobodné demonštrácie. Úrady však tvrdia, že musia vopred odsúhlasiť miesto a čas konania protestov.Hnev demonštrantov sa sústreďuje na zákaz opozične zmýšľajúcich kandidátov, z ktorých niektorí sú spojencami najznámejšieho kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Septembrové voľby do moskovského zastupiteľstva sú podľa Reuters všeobecne vnímané ako test do celonárodných parlamentných volieb v roku 2021.Úrady tvrdia, že opoziční kandidáti nenazbierali dostatočne pravé podpisy na registráciu, a že voľby budú kompetitívne. Vylúčení kandidáti hovoria, že je to klamstvo a trvajú na uskutočnení volieb, v ktorých budú mať šancu na úspech.Navaľnyj a najmenej sedem jeho stúpencov je momentálne vo väzení za údajné porušenie zákona o demonštráciách. Vládnuca strana Jednotné Rusko dominuje v ruskom parlamente. Ruský prezident Vladimir Putin a Kremeľ sa k sporom s opozíciou nevyjadrili, ale moskovský starosta Sergej Sobjanin - Putinov spojenec - protesty odsúdil ako cynicky zorganizovaný masový neporiadok.