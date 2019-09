Ruská polícia urobila prehliadky v bytoch koordinátorov hnutia Hlas

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. septembra (TASR) - Ruská polícia vykonala vo štvrtok v Saratove prehliadku v byte miestneho koordinátora pobočky hnutia na ochranu práv voličov Hlas (Golos).Ako uviedla rozhlasová stanica Rádio Sloboda, policajná prehliadka sa konala so súhlasom okresného súdu v Moskve a podľa polície v rámci vyšetrovania "Okrem policajnej prehliadky v byte Alexandra Nikišina v Saratove prehliadla polícia aj byt koordinátora hnutia Hlas v Kazani, pričom Michaila Tichonova predviedla na výsluch.Razia sa konala aj v dome otca Azata Gabdulvalejeva, zástupcu koordinátora volebných pozorovateľov v Tatárskej republike.Počas nedávnej predvolebnej kampane Alexandr Nikišin, Michail Tichonov a Azat Gabdulvalejev školili volebných pozorovateľov a robili prednášky o voľbách, a to aj pre aktivistov vo volebných štáboch Alexeja Navaľného.Hnutie Hlas považuje štvrtkové policajné prehliadky za pokus o vyvíjanie tlaku na volebných pozorovateľov a ich zastrašovanie.Ako informovali ruské médiá, polícia od štvrtka rána robí na základe súhlasu okresného súdu v Moskve prehliadky v regionálnych štáboch Navaľného i v bytoch jeho spolupracovníkov po celom Rusku.Ako informoval spravodajský server Novaja gazeta, prehliadky súvisia s kontrolou účtovníctva nadácie Fond boja s korupciou (FBK), založenej Navaľným a podozrivej teraz z prania špinavých peňazí.O začatí stíhania v kauze, v ktorej je FBK podozrivý z prania špinavých peňazí v objeme miliardy rubľov, informoval Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) v čase úradmi nepovoleného zhromaždenia konaného v Moskve 3. augusta. Podľa vyšetrovateľov dostal FBK v rokoch 2016-18 veľkú sumu peňazí, a to v rubľoch i v zahraničnej valute.