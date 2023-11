Ruská pravoslávna cirkev vyzvala Pugačovovú, aby sa ospravedlnila za kritiku vojny na Ukrajine

Iluzórne ciele

Peskov jej bozkával ruku

3.11.2023 (SITA.sk) - Ruská pravoslávna cirkev v piatok vyzvala legendárnu ruskú speváčku Allu Pugačovovú , ktorá sa tento týždeň vrátila domov, aby sa ospravedlnila za kritiku ruskej vojny na Ukrajine.Pugačovová, desaťročia nesmierne populárna v Rusku a iných častiach bývalého Sovietskeho zväzu, odišla z krajiny do Izraela spolu so svojím manželom niekoľko týždňov po tom, ako Rusko vo februári minulého roka vyslalo vojská na Ukrajinu.V septembri tohto roka pritiahla pozornosť priaznivcov aj odporcov konfliktu vyhlásením, že ruskí vojaci umierajú za „iluzórne ciele“ a že krajina sa stala „vyvrheľom“. Provokatívne tiež navrhla, aby ju úrady označili za „zahraničného agenta“. Toto označenie už predtým dostal jej manžel Maxim Galkin , ruský herec a komik.Hoci Rusko po rozpútaní vojny na Ukrajine prijalo zákon, podľa ktorého sa za hanobenie ozbrojených síl ukladá väzenie alebo pokuta, Pugačovová nebola obvinená. Do Ruska sa vrátila v máji, aby sa zúčastnila na pohrebe módneho návrhára Valentina Judaskina, kde jej hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bozkával ruku. Neskôr krajinu opustila, ale tento týždeň sa znova vrátila.Hovorca ruskej pravoslávnej cirkvi Vachtang Kipšidze vyhlásil, že Rusi, ktorých „odchod z krajiny sprevádzali urážky ruského ľudu alebo kontroverzné vyhlásenia, by sa mali ospravedlniť“. Ruská pravoslávna cirkev je pevným zástancom ruskej invázie na Ukrajinu.