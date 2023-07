Ruská propaganda hlása, že Putinova neúčasť na samite BRICS je odrazom nového svetového poriadku

Afrika príde do Ruska

Budovanie nového sveta

Vzájomná dohoda

20.7.2023 (SITA.sk) - Deň po tom, ako Juhoafrická republika oznámila, že ruský vodca Vladimir Putin sa predsa len nezúčastní na augustovom samite krajín BRICS v Johannesburgu, kde by mu na základe medzinárodného zatykača hrozilo zatknutie, rozbehla sa naplno kremeľská propagandistická mašinéria. Upozorňuje na to portál Politico.„Putin nepôjde do Afriky. Afrika príde do Ruska,“ hlása článok, ktorý vo štvrtok zverejnila ruská štátna tlačová agentúra Ria Novosti.Medzinárodný trestný súd v marci vydal na Putina zatykač za jeho rolu pri únosoch detí z okupovaných území Ukrajiny do Ruska a Juhoafrická republika je signatárom Rímskeho štatútu ICC , ktorý vyžaduje zatknutie každého, na koho ICC vydal zatykač.Autor ruského článku Petr Akopov však tvrdí, že Putinovo vynechanie účasti je len odrazom „nového svetového poriadku, ktorý sa formuje“.Akopov síce pripúšťa, že Putin „nepoletí do Juhoafrickej republiky“ z dôvodu „zatykača vydaného Medzinárodným trestným súdom“, ale dodáva, že to neovplyvní rusko-juhoafrické vzťahy, keďže juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa sa má koncom mesiaca zúčastniť na samite afrických lídrov v Petrohrade.„Samotný samit BRICS bude aj tak ďalším krokom k budovaniu nového, postzápadného sveta,“ konštatuje Akopov, ktorý je známym propagandistom Kremľa a Európska únia na neho uvalila sankcie za „podporu ... akcií alebo politík, ktoré podkopávajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny“.V inom stĺpčeku, ktorý Ria Novosti zverejnila dva dni po začiatku plnohodnotnej invázie Moskvy na Ukrajinu, Akopov unáhlene oslavoval víťazstvo Ruska nad Ukrajinou, ale o deň neskôr, keď sa útok Kremľa stretol s tvrdším ukrajinským odporom ako sa očakávalo, ho agentúra stiahla.Ruské štátne médiá sú známe tým, že publikujú texty, ktoré odrážajú agendu Kremľa. Štátom kontrolovaná stanica Russia Today (RT), ktorá pôvodne vznikla ako dcérska spoločnosť Ria Novosti, dostala za šírenie dezinformácií o vojne na Ukrajine zákaz vysielania v Európskej únii (EÚ).Rozhodnutie Putina neprísť na samit je na základe „vzájomnej dohody“, uviedol úrad juhoafrického prezidenta. Rusko bude na samite, ktorý sa uskutoční 22. až 24. augusta, zastupovať minister zahraničných vecí Sergej Lavrov Ekonomický blok BRICS tvoria Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika. Lídrov na augustový samit Juhoafrická republika pozvala predtým, ako ICC v marci vydal na Putina zatykač.