Ruská raketa zasiahla pri Odese loď s libérijskou vlajkou a zabila lodivoda (foto)

9.11.2023 (SITA.sk) - Protiradarová strela Ch-31P, ktorú ruskí vojaci odpálili smerom k jednému z prístavov v ukrajinskej Odeskej oblasti, v stredu večer zasiahla loď plaviacu sa pod libérijskou vlajkou a zabila lodivoda.Uviedla to tlačová služba operačného veliteľstva ukrajinskej armády Juh. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Lodivod bol ukrajinským občanom. Jedného pracovníka prístavu a troch členov posádky z Filipín ruský úder zranil. Jedného zo zranených hospitalizovali.Ukrajinský minister pre infraštruktúru Oleksandr Kubrakov konštatoval, že zasiahnuté plavidlo malo dopraviť železnú rudu do Číny.Ruské taktické lietadlo nachádzajúce sa nad Čiernym morom proti lodi vypálilo raketu, keď vstupovala do prístavu.